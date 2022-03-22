Война - это конец Путина: в партии Шольца исключили нормализацию отношений Германии с РФ

Нормализация отношений Германии с Россией исключена, пока ее возглавляет президент Владимир Путин.

Об этом заявил сопредседатель правящей партии СДПГ Ларс Клингбайль в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

"Чего я не вижу, так это того, что в какой-то момент мы снова будем сидеть за одним столом с Владимиром Путиным в нормальных отношениях. Это время закончилось", - сказал он.

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Клингбайль также заявил, что эпоха Путина подходит к концу.

"Я считаю, что эта война ознаменовала конец Путина", — сказал Клингбайль, добавив, что после четырех недель войны в Украине поддержка собственного правительства Путина и его служб безопасности начинает "сыпаться".

"Политические процессы в России очень быстро наберут обороты, если Путину будут задавать вопросы. Он ведет свою страну к несчастью", - сказал он.

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Клингбайль также сказал, что на этой неделе ЕС согласует пятый пакте санкций против России, но не уточнил, будет ли там запрет на российские энергоносители.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украине необходим "план Маршалла" для преодоления последствий российского вторжения.

Лидеры стран ЕС на саммите 24-25 марта планируют согласовать создание Трастового фонда солидарности с Украиной.