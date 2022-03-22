Война - это конец Путина: в партии Шольца исключили нормализацию отношений Германии с РФ
Нормализация отношений Германии с Россией исключена, пока ее возглавляет президент Владимир Путин.
Об этом заявил сопредседатель правящей партии СДПГ Ларс Клингбайль в интервью Bild, пишет "Европейская правда".
"Чего я не вижу, так это того, что в какой-то момент мы снова будем сидеть за одним столом с Владимиром Путиным в нормальных отношениях. Это время закончилось", - сказал он.
Клингбайль также заявил, что эпоха Путина подходит к концу.
"Я считаю, что эта война ознаменовала конец Путина", — сказал Клингбайль, добавив, что после четырех недель войны в Украине поддержка собственного правительства Путина и его служб безопасности начинает "сыпаться".
"Политические процессы в России очень быстро наберут обороты, если Путину будут задавать вопросы. Он ведет свою страну к несчастью", - сказал он.
Клингбайль также сказал, что на этой неделе ЕС согласует пятый пакте санкций против России, но не уточнил, будет ли там запрет на российские энергоносители.
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Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украине необходим "план Маршалла" для преодоления последствий российского вторжения.
Лидеры стран ЕС на саммите 24-25 марта планируют согласовать создание Трастового фонда солидарности с Украиной.