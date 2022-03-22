Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Західні метеорологи вирішили не передавати дані РФ на тлі побоювань щодо хіматак

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 18:55
Західні метеорологи вирішили не передавати дані РФ на тлі побоювань щодо хіматак
ілюстративне фото pixabay.com

Великий постачальник метеорологічних даних для західних та інших урядів ЕВМЕТСАТ призупинив співпрацю з Росією на тлі побоювань експертів, що РФ може використати дані про погоду для планування біологічних чи хімічних атак.

Джерело: Reuters

Деталі: Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (ЕВМЕТСАТ), міжурядова організація, що базується в Німеччині, повідомила Reuters, що спеціальна рада держав-членів у вівторок вранці прийняла рішення негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів та двосторонньої угоди про співпрацю з провідним агентством, включаючи весь обмін даними та навчання. Представник ЕВМЕТСАТ відмовився повідомити, чим було викликано це рішення.

Реклама:

ЕВМЕТСАТ став останнім агентством, пов'язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення РФ в Україну. Раніше щонайменше ще три організації в Європі припинили обмін даними з Росією.

ЕВМЕТСАТ керує технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутникових каналів, у деяких випадках майже миттєво серед одержувачів.

До рішення, прийнятого у вівторок, ЕВМЕТСАТ заявив, що припинив надсилати дані з супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівкою Європейської комісії, але продовжував передавати інформацію з інших європейських супутників у ці дві країни, а також метеорологічні спостереження від урядів у всьому світі.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі західні експерти зі зброї заявили про ризик того, що метеорологічні дані, надані EUMETSAT, можуть бути використані у військових цілях, у тому числі для планування хімічних та біологічних атак, заборонених міжнародним правом.

"Якщо, гіпотетично, ви плануєте атаку, при якій ви розпорошуєте хмару хімікатів або патогенів, вам потрібно буде взяти до уваги метеорологічні дані. Ви б не хотіли, щоб ця штука вдарила по ваших власних силах!", — написала Філіппа Ленцос, експертка з біологічних загроз та старша викладачка Королівського коледжу Лондона, у коментарі Reuters.

Хеміш де Бреттон-Гордон, експерт із хімічної зброї та запрошений науковий співробітник британського Кембріджського університету, також зазначив, що дані про погоду "абсолютно важливі" під час застосування хімічної та біологічної зброї.

Представник Світової метеорологічної організації (СМО) повідомив, що Україна направила СМО листа, щоб висловити стурбованість щодо обміну даними EUMETSAT із Росією.

Представник заявив, що "конгрес СМО не приймав жодних офіційних рішень щодо обмеження обміну даними з Російською Федерацією".

Теми: погодаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
погода
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Спека в Україні продовжує бити рекорди, але попереду полегшення
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: