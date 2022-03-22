Західні метеорологи вирішили не передавати дані РФ на тлі побоювань щодо хіматак

Великий постачальник метеорологічних даних для західних та інших урядів ЕВМЕТСАТ призупинив співпрацю з Росією на тлі побоювань експертів, що РФ може використати дані про погоду для планування біологічних чи хімічних атак.

Джерело: Reuters

Деталі: Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (ЕВМЕТСАТ), міжурядова організація, що базується в Німеччині, повідомила Reuters, що спеціальна рада держав-членів у вівторок вранці прийняла рішення негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів та двосторонньої угоди про співпрацю з провідним агентством, включаючи весь обмін даними та навчання. Представник ЕВМЕТСАТ відмовився повідомити, чим було викликано це рішення.

ЕВМЕТСАТ став останнім агентством, пов'язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення РФ в Україну. Раніше щонайменше ще три організації в Європі припинили обмін даними з Росією.

ЕВМЕТСАТ керує технічною інфраструктурою, яка дозволяє поширювати дані з численних супутникових каналів, у деяких випадках майже миттєво серед одержувачів.

До рішення, прийнятого у вівторок, ЕВМЕТСАТ заявив, що припинив надсилати дані з супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівкою Європейської комісії, але продовжував передавати інформацію з інших європейських супутників у ці дві країни, а також метеорологічні спостереження від урядів у всьому світі.

Деякі західні експерти зі зброї заявили про ризик того, що метеорологічні дані, надані EUMETSAT, можуть бути використані у військових цілях, у тому числі для планування хімічних та біологічних атак, заборонених міжнародним правом.

"Якщо, гіпотетично, ви плануєте атаку, при якій ви розпорошуєте хмару хімікатів або патогенів, вам потрібно буде взяти до уваги метеорологічні дані. Ви б не хотіли, щоб ця штука вдарила по ваших власних силах!", — написала Філіппа Ленцос, експертка з біологічних загроз та старша викладачка Королівського коледжу Лондона, у коментарі Reuters.

Хеміш де Бреттон-Гордон, експерт із хімічної зброї та запрошений науковий співробітник британського Кембріджського університету, також зазначив, що дані про погоду "абсолютно важливі" під час застосування хімічної та біологічної зброї.

Представник Світової метеорологічної організації (СМО) повідомив, що Україна направила СМО листа, щоб висловити стурбованість щодо обміну даними EUMETSAT із Росією.

Представник заявив, що "конгрес СМО не приймав жодних офіційних рішень щодо обмеження обміну даними з Російською Федерацією".