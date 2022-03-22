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Западные метеорологи решили не передавать данные РФ на фоне опасений о химатаках

Катерина ТищенкоВторник, 22 марта 2022, 18:55
Западные метеорологи решили не передавать данные РФ на фоне опасений о химатаках
иллюстративное фото pixabay.com

Крупный поставщик метеорологических данных для западных и других правительств ЕВМЕТСАТ приостановил сотрудничество с Россией на фоне опасений экспертов, что РФ может использовать данные о погоде для планирования биологических или химических атак.

Источник: Reuters

Детали: Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ), межправительственная организация, базирующаяся в Германии, сообщила Reuters, что специальный совет государств-членов во вторник утром принял решение немедленно приостановить действие лицензий российских пользователей и двустороннего соглашения о сотрудничестве с ведущим метеорологическим агентством России, включая весь обмен данными и обучение. Представитель ЕВМЕТСАТ отказался сообщить, чем было вызвано это решение.

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ЕВМЕТСАТ стал последним агентством, связанным с погодой, которое ограничило обмен информацией после вторжения Москвы в Украину. Ранее по меньшей мере еще три организации в Европе прекратили обмен данными с Россией.

ЕВМЕТСАТ управляет технической инфраструктурой, которая позволяет распространять данные из многочисленных спутниковых каналов, в некоторых случаях почти мгновенно, среди получателей.

До решения, принятого во вторник, ЕВМЕТСАТ заявил, что прекратил отправлять данные со спутников ЕС в Россию и Беларусь по указанию Европейской комиссии, но продолжал передавать информацию с других европейских спутников в эти две страны, а также метеорологические наблюдения от правительств по всему миру.

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Некоторые западные эксперты по оружию заявили, что существует риск того, что метеорологические данные, предоставленные EUMETSAT, могут быть использованы в военных целях, в том числе для планирования химических и биологических атак, запрещенных международным правом.

"Если, гипотетически, вы планируете атаку, при которой вы распыляете облако химикатов или патогенов, вам нужно будет принять во внимание метеорологические данные. Вы бы не хотели, чтобы эта штука ударила по вашим собственным силам!", — написала Филиппа Ленцос, эксперт по биологическим угрозам и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона, в комментарии агентству Reuters.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт по химическому оружию и приглашенный научный сотрудник британского Кембриджского университета, также отметил, что данные о погоде "абсолютно важны" во время применения химического и биологического оружия.

Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщил, что Украина направила ВМО письмо, чтобы выразить обеспокоенность по поводу обмена данными EUMETSAT с Россией.  

Представитель заявил, что "конгресс ВМО не принимал никаких официальных решений об ограничении обмена данными с Российской Федерацией".

Темы: погодаРосcиявойна
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