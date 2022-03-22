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Луганщина: за добу 15 зруйнованих будинків, є загиблий і постраждалі

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 19:13
Луганщина: за добу 15 зруйнованих будинків, є загиблий і постраждалі
фото з Telegram Гайдая

У Сєвєродонецьку Луганської області, за попередніми даними, внаслідок російських обстрілів одна людина загинула й шестеро постраждали.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "За попередніми даними, унаслідок обстрілів російською армією у Сєвєродонецьку є один загиблий та шестеро постраждалих. Інформація уточнюється".

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Деталі: Гайдай також повідомив, що на Луганщині за добу окупанти зруйнували 15 будинків.

Майже всі обстріли росіяни зосередили на Рубіжному, Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Ворог обстріляв, зокрема з артилерії, 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, одне з підприємств у Лисичанську, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури. Рятувальники виїжджали на гасіння 15 пожеж, ними врятовані та евакуйовані 33 людини, 7 з яких – діти.

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Теми: Луганська областьвійна
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