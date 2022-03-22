Луганщина: за сутки 15 разрушенных домов, погибший и пострадавшие

В Северодонецке Луганской области, по предварительным данным, в результате российских обстрелов один человек погиб и шестеро пострадали.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "По предварительным данным, в результате обстрелов российской армией в Северодонецке есть один погибший и шестеро пострадавших. Информация уточняется".

Детали: Гайдай также сообщил, что в Луганской области за сутки оккупанты разрушили 15 домов.

Почти все обстрелы россияне сосредоточили на Рубежном, Лисичанске и Северодонецке.

Враг обстрелял, в том числе из артиллерии, 15 домов – 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры. Спасатели выезжали на тушение 15 пожаров, ими спасены и эвакуированы 33 человека, 7 из которых – дети.