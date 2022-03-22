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Трюдо залишиться прем'єр-міністром Канади до 2025 року

Вівторок, 22 березня 2022, 20:29

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо уклав угоду з лівими "Новими демократами" (NDP), яка збереже його ліберальний уряд меншості при владі до 2025 року.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Трюдо оголосив у вівторок про офіційну угоду, в ході якої NDP голосуватиме з його урядом ліберальної меншості за спільними цілями до наступних парламентських виборів, запланованих на 25 жовтня 2025 року.

"Я довго й уперто думав про це. Це було непросте рішення. З такою нестабільністю довкола нас канадцям потрібна стабільність", - сказав Трюдо журналістам у Оттаві.

Угода охоплює галузі політики, в яких сторони мають спільні цілі, такі як клімат, житло та охорона здоров'я.

Лівоцентристські ліберали, додав Трюдо, шукатимуть підтримки в інших партій, коли йтиметься про інші питання, такі як оборона.

Угода була укладена через кілька місяців після того, як Трюдо зазнав невдачі на других виборах поспіль і не зміг повернути собі більшість у парламенті, яку він виграв у 2015 році.

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Теми: Канадавибори
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