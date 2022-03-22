Трюдо останется премьер-министром Канады до 2025 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заключил соглашение с левыми "Новыми демократами" (NDP), которая сохранит его либеральное правительство меньшинства у власти до 2025 года.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Трюдо объявил во вторник об официальном соглашении, в ходе которого NDP будет голосовать с его правительством либерального меньшинства по общим целям до следующих парламентских выборов, запланированных на 25 октября 2025 года.

"Я долго и упорно думал об этом. Это было непростое решение. С такой нестабильностью вокруг нас канадцам нужна стабильность", - сказал Трюдо журналистам в Оттаве.

Соглашение охватывает области политики, в которых стороны имеют общие цели, такие как климат, жилье и здравоохранение. Левоцентристские либералы, добавил Трюдо, будут искать поддержки у других партий, когда речь заходит о других вопросах, таких как оборона.

Соглашение было заключено через несколько месяцев после того, как Трюдо потерпел неудачу на вторых выборах подряд и не смог вернуть себе большинство в парламенте, которое он выиграл в 2015 году.

Напомним, Канада запустила временную миграционную программу для украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения.