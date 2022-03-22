Російські військові відпустили голову Охтирської райради 

Голову Охтирської райради від "Слуги Народу" Сергія Кірічко визволили з полону.

Джерело: голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в Telegram.

Деталі: Кірічко тиждень перебував у полоні російських військових, його тримали в підвальних приміщеннях.

Пряма мова Шуляк: "Наразі він продовжує проукраїнську діяльність, з перших годин після полону одразу повернувся до роботи і цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району".

Пряма мова Кірічко: "Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!".