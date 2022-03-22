Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські військові відпустили голову Охтирської райради 

Вівторок, 22 березня 2022, 20:46

Голову Охтирської райради від "Слуги Народу" Сергія Кірічко визволили з полону.

Джерело: голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк в Telegram.

Деталі: Кірічко тиждень перебував у полоні російських військових, його тримали в підвальних приміщеннях.

Пряма мова Шуляк: "Наразі він продовжує проукраїнську діяльність, з перших годин після полону одразу повернувся до роботи і цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району".

Пряма мова Кірічко: "Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Сумська областьвійнаполонені
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь

Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині вже друга колона ворога розвернулась і поїхала геть, але ситуація складна - голова ОВА
На Сумщині загарбники не дають хоронити померлих і загиблих – голова ОВА
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
22:41
МЗС Франції: якщо нічого не зробити для допомоги Маріуполю, це буде колективна провина
22:17
Україна підвищить податки для компаній, які далі працюють в Росії – Гетманцев
22:15
ОП про заборону інтерв'ю Зеленського в Росії: феєрично боягузливо
22:12
У Луцьку, Києві, Харкові й Житомирі прозвучали потужні вибухи
21:51
Зеленський про Абрамовича: Він допомагав у питанні гумконвоїв, але нічого не вийшло
21:41
іменаОпубліковано список активістів, яких незаконно утримують росіяни
21:40
Україна і Росія проведуть переговори у Стамбулі
21:28
Зеленський налаштований скептично щодо миротворчого контингенту НАТО
21:23
Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу
21:18
Байден пропонує ввести 20-відсотковий податок для мільярдерів
Усі новини...