Российские военные отпустили главу Ахтырского райсовета
Вторник, 22 марта 2022, 20:46
Председателя Ахтырского райсовета от "Слуги Народа" Сергея Киричко освободили из плена.
Источник: глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram.
Детали: Киричко неделю держали в плену российские военные, он находился в подвальных помещениях.
Прямая речь Шуляк: "В настоящее время он продолжает проукраинскую деятельность, с первых часов после плена сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района".
Прямая речь Киричко: "Несмотря на обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!".
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