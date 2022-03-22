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Российские военные отпустили главу Ахтырского райсовета

Вторник, 22 марта 2022, 19:46

Председателя Ахтырского райсовета от "Слуги Народа" Сергея Киричко освободили из плена.

Источник: глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram.

Детали: Киричко неделю держали в плену российские военные, он находился в подвальных помещениях.

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Прямая речь Шуляк: "В настоящее время он продолжает проукраинскую деятельность, с первых часов после плена сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района".

Прямая речь Киричко: "Несмотря на обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!".

Темы: Сумская областьвойнапленные
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