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Кулеба вступився за українця, якого звільнили у Баден-Бадені за відео про напад РФ

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 20:55
Фото ілюстративне: мзс україни

Власники ресторану Rizzi у німецькому курортному місті Баден-Баден звільнили співробітника-українця за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Одесита Ігоря Голода, який працював в місцевому ресторані Rizzi, звільнили за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України. За наявною інформацією керівництву ресторану, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена, не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян, більше сотні вбитих дітей, десятки вщент зруйнованих міст внаслідок агресії російських військ", - написав Кулеба.

Він заявив, що МЗС України вже забезпечує звільненого українця необхідною консульською допомогою.

"Мій сигнал усім путінферштеєрам - прихильникам Путіна в Німеччині та інших країнах - ви такі ж як пілоти російських літаків, які вбивають українських мирних громадян. За вашої мовчазної згоди або відкритої підтримки вже двадцять сім днів поспіль українські діти ховаються в підвалах від російських бомб. Загинули вже 117 та поранені 155 дітей. Дорослі не можуть поховати своїх близьких через обстріли артилерії. Ви теж несете відповідальність за воєнні злочини російськ армії в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі, Херсоні та інших куточках України", - написав Кулеба.

Ігор Голод на своїй сторінці у Facebook написав, шо працював в ресторані барменом і його звинуватили в расизмі, а потім звільнили.

"Насилу нам із дружиною вдалося вивезти наших родичів із зони військових дій. Вони не хотіли покидати свою країну, їх змусила війна. Їм потрібна наша підтримка зараз. Але в Німеччині ми теж не в безпеці. На мою дружину напали, мені пишуть погрози", - написав він.

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Голод також опублікував відео, яке він записав про напад Росії на Україну.

Теми: НімеччинаРосіявійнапровокації
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