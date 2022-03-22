Кулеба вступився за українця, якого звільнили у Баден-Бадені за відео про напад РФ

Власники ресторану Rizzi у німецькому курортному місті Баден-Баден звільнили співробітника-українця за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Одесита Ігоря Голода, який працював в місцевому ресторані Rizzi, звільнили за його відеозвернення до росіян через війну Росії проти України. За наявною інформацією керівництву ресторану, орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена, не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян, більше сотні вбитих дітей, десятки вщент зруйнованих міст внаслідок агресії російських військ", - написав Кулеба.

Реклама:

Він заявив, що МЗС України вже забезпечує звільненого українця необхідною консульською допомогою.

"Мій сигнал усім путінферштеєрам - прихильникам Путіна в Німеччині та інших країнах - ви такі ж як пілоти російських літаків, які вбивають українських мирних громадян. За вашої мовчазної згоди або відкритої підтримки вже двадцять сім днів поспіль українські діти ховаються в підвалах від російських бомб. Загинули вже 117 та поранені 155 дітей. Дорослі не можуть поховати своїх близьких через обстріли артилерії. Ви теж несете відповідальність за воєнні злочини російськ армії в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі, Херсоні та інших куточках України", - написав Кулеба.

Ігор Голод на своїй сторінці у Facebook написав, шо працював в ресторані барменом і його звинуватили в расизмі, а потім звільнили.

ВІДЕО ДНЯ

"Насилу нам із дружиною вдалося вивезти наших родичів із зони військових дій. Вони не хотіли покидати свою країну, їх змусила війна. Їм потрібна наша підтримка зараз. Але в Німеччині ми теж не в безпеці. На мою дружину напали, мені пишуть погрози", - написав він.

Голод також опублікував відео, яке він записав про напад Росії на Україну.