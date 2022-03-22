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Кулеба вступился за украинца, которого уволили в Баден-Бадене за видео о нападении РФ

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 19:55
Кулеба вступился за украинца, которого уволили в Баден-Бадене за видео о нападении РФ
фото иллюстративное: мид украины

Владельцы ресторана Rizzi в немецком курортном городе Баден-Баден уволили сотрудника-украинца за его видеообращение к россиянам из-за войны России против Украины.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Одессита Игоря Голода, работавшего в местном ресторане Rizzi, уволили за его видеообращение к россиянам из-за войны России против Украины. По имеющейся информации руководству ресторана, ориентированного на русскоязычное население Баден-Бадена, не понравилась правда о тысячах погибших мирных украинских граждан, более сотни убитых детей, десятки полностью разрушенных городов в результате агрессии российских войск", - написал Кулеба.

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Он заявил, что МИД Украины уже обеспечивает уволенного украинца необходимой консульской помощью.

"Мой сигнал всем путинферштеерам – сторонникам Путина в Германии и других странах – вы такие же как пилоты российских самолетов, убивающих украинских мирных граждан. При вашем молчаливом согласии или открытой поддержке уже двадцать семь дней подряд украинские дети прячутся в подвалах от российских бомб. Погибли уже 117 и ранены 155 детей. Взрослые не могут похоронить своих близких из-за обстрелов артиллерии. Вы тоже несете ответственность за военные преступления российской армии в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе, Херсоне и других уголках Украины", – написал Кулеба.

Игорь Голод на своей странице в Facebook написал, что работал в ресторане барменом и его обвинили в расизме, а затем уволили.

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"С трудом нам с женой удалось вывезти наших родственников из зоны военных действий. Они не хотели покидать свою страну, их вынудила война. Им нужна наша поддержка сейчас. Но в Германии мы тоже не в безопасности. На мою жену напали, мне пишут угрозы", – написал он.

Голод также опубликовал видео, которое он записал о нападении Росси на Украину.

Темы: ГерманияРосcиявойнапровокации
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