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США та їхні партнери у четвер оголосять про нові санкції проти РФ

Вівторок, 22 березня 2022, 20:08

Сполучені Штати та інші західні країни мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну.

Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я не збираюся випереджати оголошення, яке буде поширене спільно з нашими союзниками в четвер, коли президент матиме можливість поговорити з ними в цей час, буде ще один пакет санкцій", — сказав Салліван.

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"Що я скажу, так це те, що один із ключових елементів буде зосереджений не тільки на додаванні нових санкцій, але й на забезпеченні того, щоб були докладені спільні зусилля для припинення ухилення від санкцій, будь-яких спроб будь-якої країни допомогти Росії підірвати, послабити чи обійти санкції", - додав він.

Салліван зазначив, що будуть додані нові фігуранти, але "більша частина стосується ефективного правозастосування, застосування уроків, які ми винесли з інших обставин, коли ми фактично ввели санкції проти країн".

Байден має намір приєднатися до світових лідерів на позачерговому саміті НАТО в четвер у Брюсселі, а також буде присутній на зустрічі G7 та Європейської ради.

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Теми: СШАсанкції
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