Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США и их партнеры в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Вторник, 22 марта 2022, 21:08

Соединенные Штаты и другие западные страны намерены в четверг объявить о новых санкциях против России з военное вторжение в Украину.

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я не собираюсь опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними в это время, будет еще один пакет санкций", — сказал Салливан.

"Что я скажу, так это то, что один из ключевых элементов будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении того, чтобы были предприняты совместные усилия для пресечения уклонения от санкций, любых попыток любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции", — добавил он.

Салливан отметил, что будут добавлены новые фигуранты, но "большая часть  касается эффективного правоприменения, применения уроков, которые мы извлекли из других обстоятельств, когда мы фактически ввели санкции против стран".

Байден собирается присоединиться к мировым лидерам на внеочередном саммите НАТО в четверг в Брюсселе, а также будет присутствовать на встрече G7 и Европейского совета.

Темы: СШАсанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса

Чемпион мира по кикбоксингу погиб в бою за Мариуполь

Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались

Россияне перевозят десятки тонн снарядов вблизи зоны отчуждения ЧАЭС – Генштаб ВСУ

фото300 пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Все новости...
США
США официально назвали действия российских военных в Украине военными преступлениями
Умерла бывшая глава Госдепа США Мадлен Олбрайт
Украина получила первую часть оружия от США из нового пакета на $800 млн
Последние новости
22:41
МИД Франции: если ничего не сделать для помощи Мариуполю, это будет коллективная вина
22:17
Украина повысит налоги для компаний, продолжающих работать в России – Гетманцев
22:15
ОП о запрете интервью Зеленского в России: феерически трусливо
22:12
В Луцке, Киеве, Харькове и Луцке прозвучали мощные взрывы
21:51
Зеленский об Абрамовиче: Он помогал в вопросе гумконвоев, но ничего не получилось
21:41
именаОпубликован список активистов, незаконно удерживаемых россиянами
21:40
Украина и Россия проведут переговоры в Стамбуле
21:28
Зеленский настроен скептически по отношению к миротворческому контингенту НАТО
21:23
Зеленский – РФ: вернитесь на позиции до 24 февраля, и попытаемся решить вопрос Донбасса
21:18
Байден предлагает ввести 20-процентный налог для миллиардеров
Все новости...