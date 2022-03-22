Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США и их партнеры в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Вторник, 22 марта 2022, 20:08

Соединенные Штаты и другие западные страны намерены в четверг объявить о новых санкциях против России з военное вторжение в Украину.

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я не собираюсь опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними в это время, будет еще один пакет санкций", — сказал Салливан.

Реклама:

"Что я скажу, так это то, что один из ключевых элементов будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении того, чтобы были предприняты совместные усилия для пресечения уклонения от санкций, любых попыток любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции", — добавил он.

Салливан отметил, что будут добавлены новые фигуранты, но "большая часть  касается эффективного правоприменения, применения уроков, которые мы извлекли из других обстоятельств, когда мы фактически ввели санкции против стран".

Байден собирается присоединиться к мировым лидерам на внеочередном саммите НАТО в четверг в Брюсселе, а также будет присутствовать на встрече G7 и Европейского совета.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
США
США арестовали российских активов на более чем $1 млрд за рубежом
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
Последние новости
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
Все новости...
Реклама: