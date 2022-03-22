Зеленський візьме участь у саміті НАТО у відеоформаті

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна там братиме активну участь. Як саме ми поки що визначаємо. Як мінімум це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", - сказав Нікіфоров.

Зеленський, за його словами, у рамках саміту говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

"Це можна зробити декількома шляхами – закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію... Про нові формати безпеки (для України, – ред.) говорити не будуть", - додав він.

Раніше у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати продовжують переговори з партнерами щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.

Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну С-300 для захисту від російських авіаударів. В країну вже почали прибувати перші підрозділи, відповідальні за розгортання американської системи протиповітряної оборони Patriot.

Американські ЗМІ повідомили, що США збираються передати Україні радянські зенітно-ракетні комплекси "Оса", які були таємно придбані кілька десятиліть тому.

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