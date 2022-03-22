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Зеленский примет участие в саммите НАТО в видеоформате

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 20:33
Зеленский примет участие в саммите НАТО в видеоформате
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО 24 марта в видеоформате.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина будет там принимать активное участие. Как именно мы пока еще определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", - сказал Никифоров.

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Зеленский, по его словам, в рамках саммита будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры.

"Это можно сделать несколькими путями – закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию … О новых форматах безопасности (для Украины, – ред.) говорить не будут", - добавил он.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со Словакией, чтобы та передала своей комплекс С-300 Украине, а взамен получила новые системы ППО.

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Темы: НАТОЗеленскийвойна
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