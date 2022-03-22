Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині викрали старосту села

Вівторок, 22 березня 2022, 21:36

Голова Голопристанської міської ради Олександр Бабич повідомив про викрадення старости Старої Збур'ївки, що на Херсонщині.

Джерело: Бабич на Facebook.

Пряма мова: "У нас почастішали випадки, коли зникають люди, їх арештовують російські війська, які перебувають на території нашої громади. Ми зараз шукаємо старосту Старої Збур'ївки Миронюка Віктора Васильовича. І один житель Нової Збур'ївки також зник".

Деталі: Відкриті провадження щодо фактів викрадення.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Херсонська областьполонені
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло

Путін не може лишитися при владі – Байден

фотоТростянець звільнено від російських військових

Росіяни завдали ще одного ракетного удару по Львову: три потужні вибухи

Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна "м’ясником"

Десятки громад перейшли до ПЦУ

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни викрали директора Херсонського театру, який є депутатом облради
NYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки
Херсонщина: російські окупанти викрали мера й активіста Берислава
Останні новини
20:47
Байден про економіку РФ після санкцій: "мінус" половина ВВП
20:34
У Святошинському районі Києва відновили електропостачання
20:19
Байден заявив, що не вірить у підтримку війни з боку звичайних росіян
20:19
Туреччина запрошує до себе російських олігархів, що потрапили під санкції
20:12
УЗ відправляє додатковий безкоштовний рейс зі Львова до Чехії
20:11
Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло
20:10
У Харкові росіяни знову обстріляли ядерну установку
19:58
Путін не може лишитися при владі – Байден
19:49
фотоТростянець звільнено від російських військових
19:40
Синонім до слова "гівно": українці закликають бойкотувати Червоний Хрест
Усі новини...