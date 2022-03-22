На Херсонщині викрали старосту села
Вівторок, 22 березня 2022, 20:36
Голова Голопристанської міської ради Олександр Бабич повідомив про викрадення старости Старої Збур'ївки, що на Херсонщині.
Джерело: Бабич на Facebook.
Пряма мова: "У нас почастішали випадки, коли зникають люди, їх арештовують російські війська, які перебувають на території нашої громади. Ми зараз шукаємо старосту Старої Збур'ївки Миронюка Віктора Васильовича. І один житель Нової Збур'ївки також зник".
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Деталі: Відкриті провадження щодо фактів викрадення.