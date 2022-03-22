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В Херсонской области похитили старосту Старой Збурьевки

Вторник, 22 марта 2022, 21:36

Председатель Голопристанского городского совета Александр Бабич сообщил о похищении старосты Старой Збурьевки Херсонской области.

Источник: Бабич в Facebook.

Прямая речь: "У нас участились случаи, когда исчезают люди, их арестовывают российские войска, которые находятся на территории нашей общины. Мы сейчас ищем старосту Старой Збурьевки Миронюка Виктора Васильевича. И один житель Новой Збурьевки тоже исчез".

Подробности: Открыты производства по фактам похищения.

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Темы: Херсонская областьпленные
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