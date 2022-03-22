Китай не допомагає Путіну військовим забезпеченням – США

Сполучені Штати уважно стежать за діями Китаю стосовно РФ у контексті війни в Україні, наразі американські високопосадовці констатують – ознак військової допомоги Москві з боку Пекіну – немає.

Джерело: CNN

Деталі: Президент США Джо Байден 18 березня розмовляв телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді китайський лідер запевнив Байдена, що КНР не зацікавлена у війні в Україні, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін.

У вівторок, 22 березня, радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що з моменту тієї розмови адміністрація Байдена не зафіксувала жодного надання Китаєм військового забезпечення Росії.

Пряма мова Саллівана: "Я не можу робити прогнози на майбутнє. Але можу вам сказати (станом на зараз - УП), що ми не фіксували з моменту розмови президента Байдена із Сі надання Китаєм військової техніки Росії. Але, звичайно, ми уважно стежимо за цим.

Ми будемо продовжувати контролювати це питання. І президент Байден ясно пояснив президенту Сі наслідки надання Росії будь-якого обладнання, і китайська сторона це дуже добре розуміє".

Передісторія: Росія на тлі воєнного провалу в Україні намагалася випросити у Китаю військову та економічну допомогу. Проте і Росія, і Пекін заперечили наявність таких "рятівних" для Путіна запитів.