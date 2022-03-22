Китай не помогает Путину военным обеспечением – США

Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Китая по отношению к РФ в контексте войны в Украине, сейчас американские чиновники констатируют – признаков военной помощи Москве со стороны Пекина – нет.

Источник: CNN

Детали: Президент США Джо Байден 18 марта разговаривал по телефону с главой Китая Си Цзиньпином. Тогда китайский лидер заверил Байдена, что КНР не заинтересована в войне в Украине, которую развязал президент РФ Владимир Путин.

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Во вторник, 22 марта, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что с момента этого разговора администрация Байдена не зафиксировала ни одного факта предоставления Китаем военной помощи России.

Прямая речь Салливана: "Я не могу делать прогнозы на будущее. Но могу вам сказать (по состоянию на данный момент – УП), что мы не фиксировали с момента разговора президента Байдена из Си предоставление Китаем военной техники России. Но, конечно, мы внимательно следим за этим.

Мы будем продолжать контролировать этот вопрос. И президент Байден ясно объяснил президенту Си последствия предоставления России любого оборудования, и китайская сторона это очень хорошо понимает".

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Предыстория: Россия на фоне военного провала в Украине пыталась выпросить у Китая военную и экономическую помощь. Однако и Россия, и Пекин отрицали наличие таких "спасательных" для Путина запросов.