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В окупованому Криму звільняють СІЗО для ув'язнених РФ із материкової України – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 22 березня 2022, 20:59
В окупованому Криму звільняють СІЗО для ув'язнених РФ із материкової України – ЗМІ
ПЛАКАТ ОКУПАНТІВ У ЦЕНТРІ СІМФЕРОПОЛЯ 4 ЛЮТОГО. ФОТО: GETTY IMAGES

В окупованому Криму у СІЗО Сімферополя звільняють місце для ув'язнених із територій материкової України, окупованих російськими військами. 

Джерело: "Крим.Реалії", засуджений в анексованому Криму Владислав Єсипенко, адвокат Микола Полозов

Деталі: За словами Полозова, поспілкуватися з Єсипенком вдалося фігурантам "справи про диверсію на газопроводі" Наріману Джелялу (Джелялову – за документами) та братам Асану та Азізу Ахтемовим, які також утримуються в цьому СІЗО.

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Пряма мова Полозова: "За словами Владислава, на "монастирі" (корпус СІЗО, де утримуються жінки) звільняють цілий поверх від ув'язнених, переводячи їх до інших камер та ущільнюючи, для надходження нових ув'язнених з тимчасово оккупованих територій України, зокрема Херсонської, Запорізької та Донецької областей".

Єсипенко також повідомив, що українського в'язня Костянтина Ширінга, засудженого за шпигунство, вивезли із СІЗО на етап. Наразі невідомо, де саме його утримуватимуть.

Повідомляється, що підтвердити цю інформацію з інших джерел зараз неможливо.

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Теми: РосіявійнаКримокупація
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