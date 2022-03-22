В оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя освобождают место для заключенных с территорий материковой Украины, оккупированных российскими войсками.

Источник: "Крым.Реалии", осужденный в аннексированном Крыму Владислав Есипенко, адвокат Николай Полозов

Детали: По словам Полозова, пообщаться с Есипенко удалось фигурантам "дела о диверсии на газопроводе" Нариману Джелялу (Джелялову – по документам) и братьям Асану и Азизу Ахтемовым, которые также содержаться в этом СИЗО.

Прямая речь Полозова: "По словам Владислава, на "монастыре" (корпус СИЗО, где содержатся женщины) освобождают целый этаж от заключенных, переводя их в другие камеры и уплотняя, для поступления новых заключенных с временно окупированных территорий Украины, в частности Херсонской, Запорожской и Донецкой областей".

Есипенко также сообщил, что украинского узника Константина Ширинга, осужденного за шпионаж, вывезли из СИЗО на этап. В настоящий момент неизвестно, где именно его будут содержать.

Сообщается, что подтвердить эту информацию из других источников в настоящий момент не представляется возможности.