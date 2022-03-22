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В оккупированном Крыму освобождают СИЗО для заключенных РФ из материковой Украины – СМИ

Мазуренко Алена Вторник, 22 марта 2022, 21:59
ПЛАКАТ ОККУПАНТОВ В ЦЕНТРЕ СИМФЕРОПОЛЯ 4 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

В оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя освобождают место для заключенных с территорий материковой Украины, оккупированных российскими войсками. 

Источник: "Крым.Реалии", осужденный в аннексированном Крыму Владислав Есипенко, адвокат Николай Полозов

Детали: По словам Полозова, пообщаться с Есипенко удалось фигурантам "дела о диверсии на газопроводе" Нариману Джелялу (Джелялову – по документам) и братьям Асану и Азизу Ахтемовым, которые также содержаться в этом СИЗО.

Прямая речь Полозова: "По словам Владислава, на "монастыре" (корпус СИЗО, где содержатся женщины) освобождают целый этаж от заключенных, переводя их в другие камеры и уплотняя, для поступления новых заключенных с временно окупированных территорий Украины, в частности Херсонской, Запорожской и Донецкой областей".

Есипенко также сообщил, что украинского узника Константина Ширинга, осужденного за шпионаж, вывезли из СИЗО на этап. В настоящий момент неизвестно, где именно его будут содержать.

Сообщается, что подтвердить эту информацию из других источников в настоящий момент не представляется возможности.

Темы: РосcиявойнаКрымоккупация
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