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Зеленський запросив Папу Римського в Україну

Мазуренко Альона Середа, 23 березня 2022, 00:05
ФРАНЦИСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска в Україну.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Вранці говорив з його святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст.

Подякував його святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час.

Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців".

Теми: Папа РимськийЗеленськийвійнаУкраїна
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