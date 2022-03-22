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Зеленський запросив Папу Римського в Україну

Альона Мазуренко Вівторок, 22 березня 2022, 23:05
Зеленський запросив Папу Римського в Україну
ФРАНЦИСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска в Україну.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Вранці говорив з його святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст.

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Подякував його святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час.

Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців".

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Теми: Папа РимськийЗеленськийвійнаУкраїна
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