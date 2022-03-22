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Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Алена МазуренкоВторник, 22 марта 2022, 23:05
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
ФРАНЦИСК, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска в Украину.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Утром говорил с его святостью Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах в окруженные города.

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Поблагодарил его святость за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время.

Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца".

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Темы: Папа РимскийЗеленскийвойнаУкраина
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