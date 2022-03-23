Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска в Украину.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Утром говорил с его святостью Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах в окруженные города.

Поблагодарил его святость за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время.

Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца".