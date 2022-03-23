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Зеленський очікує приїзду глави МЗС Греції до Маріуполя найближчими днями

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 00:11
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський очікує реалізації гуманітарної місії до Маріуполя під керівництвом глави МЗС Греції Нікоса Дендіаса уже найближчими днями.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполі, щоб врятувати наших людей з міста і довезти туди гуманітарний вантаж".

"…Я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитись до гуманітарної місії.

Очікуємо реалізації цього задуму керівника грецького МЗС вже найближчими днями".

Деталі: Зеленський зазначив, що сьогодні в Маріуполі перебуває близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах: "в повній блокаді, без їжі, води, ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням".

"Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців, і майже всі наші спроби зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором", - констатував він.

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Зеленський нагадав, що у вівторок гуманітарна колона була захоплена окупантами на погодженому маршруті біля Мангуша. 

За словами президента, у вівторок вдалося врятувати 7026 маріупольців, і в середу ця робота продовжиться.

Що передувало: У вівторок міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків, і який оточений російськими військами.

"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", – сказав Дендіас.

Теми: ЗеленськийМаріупольГреція
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