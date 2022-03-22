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Зеленський очікує приїзду глави МЗС Греції до Маріуполя найближчими днями

Катерина ТищенкоВівторок, 22 березня 2022, 23:11
Зеленський очікує приїзду глави МЗС Греції до Маріуполя найближчими днями
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський очікує реалізації гуманітарної місії до Маріуполя під керівництвом глави МЗС Греції Нікоса Дендіаса уже найближчими днями.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполі, щоб врятувати наших людей з міста і довезти туди гуманітарний вантаж".

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"…Я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитись до гуманітарної місії.

Очікуємо реалізації цього задуму керівника грецького МЗС вже найближчими днями".

Деталі: Зеленський зазначив, що сьогодні в Маріуполі перебуває близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах: "в повній блокаді, без їжі, води, ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням".

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"Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців, і майже всі наші спроби зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором", - констатував він.

Зеленський нагадав, що у вівторок гуманітарна колона була захоплена окупантами на погодженому маршруті біля Мангуша. 

За словами президента, у вівторок вдалося врятувати 7026 маріупольців, і в середу ця робота продовжиться.

Що передувало: У вівторок міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що хоче очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків, і який оточений російськими військами.

"Я маю намір особисто очолити цю допомогу", – сказав Дендіас.

Теми: ЗеленськийМаріупольГреція
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