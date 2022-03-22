Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ожидает приезда главы МИД Греции в Мариуполь в ближайшие дни

Катерина ТищенкоВторник, 22 марта 2022, 23:11
Зеленский ожидает приезда главы МИД Греции в Мариуполь в ближайшие дни
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ожидает реализации гуманитарной миссии в Мариуполь под руководством главы МИД Греции Никоса Дендиаса в ближайшие дни.

Источник: обращение Зеленского

Реклама:

Прямая речь: "Я благодарен министру иностранных дел Греции, который первым среди европейских официальных лиц решил поддержать работу наших гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз".

"…Я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично приобщиться к гуманитарной миссии.

Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИДа уже в ближайшие дни".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский отметил, что сегодня в Мариуполе находятся около 100 тысяч человек в бесчеловечных условиях: "в полной блокаде, без пищи, воды, лекарств, под постоянными обстрелами, под постоянной бомбардировкой".

"Уже не первую неделю мы пытаемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев, и почти все наши попытки срываются российскими оккупантами, обстрелами или сознательным террором", - констатировал он.

Зеленский напомнил, что во вторник гуманитарная колонна была захвачена оккупантами на согласованном маршруте возле Мангуша.

По словам президента, во вторник удалось спасти 7026 мариупольцев и в среду эта работа продолжится.

Что предшествовало: Во вторник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков, и который окружен российскими войсками.

"Я намерен лично возглавить эту помощь", – сказал Дендиас.

Темы: ЗеленскийМариупольГреция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
Все новости...
Реклама: