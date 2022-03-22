Зеленский ожидает приезда главы МИД Греции в Мариуполь в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский ожидает реализации гуманитарной миссии в Мариуполь под руководством главы МИД Греции Никоса Дендиаса в ближайшие дни.

Источник: обращение Зеленского

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Прямая речь: "Я благодарен министру иностранных дел Греции, который первым среди европейских официальных лиц решил поддержать работу наших гуманитарных коридоров в Мариуполе, чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз".

"…Я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично приобщиться к гуманитарной миссии.

Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИДа уже в ближайшие дни".

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Детали: Зеленский отметил, что сегодня в Мариуполе находятся около 100 тысяч человек в бесчеловечных условиях: "в полной блокаде, без пищи, воды, лекарств, под постоянными обстрелами, под постоянной бомбардировкой".

"Уже не первую неделю мы пытаемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев, и почти все наши попытки срываются российскими оккупантами, обстрелами или сознательным террором", - констатировал он.

Зеленский напомнил, что во вторник гуманитарная колонна была захвачена оккупантами на согласованном маршруте возле Мангуша.

По словам президента, во вторник удалось спасти 7026 мариупольцев и в среду эта работа продолжится.

Что предшествовало: Во вторник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков, и который окружен российскими войсками.

"Я намерен лично возглавить эту помощь", – сказал Дендиас.