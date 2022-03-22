На Донеччині окупанти за добу вбили трьох цивільних, серед яких – дитина
Вівторок, 22 березня 2022, 23:19
Російські загарбники 22 березня вбили в Донецькій області ще трьох цивільних українців і поранили 6.
Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко
Деталі: За 22 березня від російської зброї на Донеччині загинуло ще 3 людини, 6 зазнали поранень.
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Серед загиблих — 14-річний хлопець.
Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, пораненій на Луганщині.
Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 2 поранених у Маріуполі.
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"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначає Кириленко.