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На Донеччині окупанти за добу вбили трьох цивільних, серед яких – дитина

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 00:19
Руйнування житлових будинків у передмісті Донецька. фото ілюстративне: getty images

Російські загарбники 22 березня вбили в Донецькій області ще трьох цивільних українців і поранили 6.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА Павло Кириленко

Деталі: За 22 березня від російської зброї на Донеччині загинуло ще 3 людини, 6 зазнали поранень.

Серед загиблих — 14-річний хлопець.

Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, пораненій на Луганщині.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 2 поранених у Маріуполі.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначає Кириленко.

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Теми: Донецька областьвійна
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