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В Донецкой области оккупанты за сутки убили трех гражданских, среди которых – ребенок

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 23:19
В Донецкой области оккупанты за сутки убили трех гражданских, среди которых – ребенок
Разрушение жилых домов в пригороде Донецка. фото иллюстративное: getty images

Российские захватчики 22 марта убили в Донецкой области еще троих гражданских украинцев и ранили 6 человек.

Источник: председатель Донецкой ОВА/ОДА Павел Кириленко

Детали: За 22 марта от российского оружия в Донецкой области погибли еще 3 человека, 6 получили ранения.

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Среди погибших – 14-летний парень.

Кроме того, в Бахмуте оказали помощь одному человеку, раненному в Луганской области.

Также удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 2 раненых в Мариуполе.

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"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отмечает Кириленко.

 

Темы: Донецкая областьвойна
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