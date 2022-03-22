Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої

У Тростянці Сумської області спалахнула масштабна пожежа, а також тривають вуличні бої.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "…це зараз найгарячіша точка Сумської області.

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Щойно ми дали повідомлення: почалася дуже велика пожежа".

Деталі: Живицький закликав жителів міста Тростянець зачинити вікна, адже може бути значне задимлення.

А також закликав перебувати громадян в укриттях, оскільки у Тростянці тривають вуличні бої та відбуваються артилерійські обстріли.