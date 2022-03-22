Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Вівторок, 22 березня 2022, 23:35
У Тростянці Сумської області спалахнула масштабна пожежа, а також тривають вуличні бої.
Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні
Пряма мова: "…це зараз найгарячіша точка Сумської області.
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Щойно ми дали повідомлення: почалася дуже велика пожежа".
Деталі: Живицький закликав жителів міста Тростянець зачинити вікна, адже може бути значне задимлення.
А також закликав перебувати громадян в укриттях, оскільки у Тростянці тривають вуличні бої та відбуваються артилерійські обстріли.
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