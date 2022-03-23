Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Среда, 23 марта 2022, 00:35
В Тростце Сумской области вспыхнул масштабный пожар, а также продолжаются уличные бои.
Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении
Прямая речь: "…это сейчас самая горячая точка Сумской области.
Только что мы дали сообщение: начался очень большой пожар".
Детали: Живицкий призвал жителей Тростянца закрыть окна, ведь может быть значительное задымление.
А также призвал находиться граждан в укрытиях, поскольку в Тростянце продолжаются уличные бои и проходят артиллерийские обстрелы.