Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 23:35

В Тростце Сумской области вспыхнул масштабный пожар, а также продолжаются уличные бои.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "…это сейчас самая горячая точка Сумской области.

Реклама:

Только что мы дали сообщение: начался очень большой пожар".

Детали: Живицкий призвал жителей Тростянца закрыть окна, ведь может быть значительное задымление.

А также призвал находиться граждан в укрытиях, поскольку в Тростянце продолжаются уличные бои и проходят артиллерийские обстрелы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойнапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: двое раненых, повреждена железная дорога, более 10 домов и квартир
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
Последние новости
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
Все новости...
Реклама: