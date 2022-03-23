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Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои

Ольга ГлущенкоСреда, 23 марта 2022, 00:35

В Тростце Сумской области вспыхнул масштабный пожар, а также продолжаются уличные бои.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "…это сейчас самая горячая точка Сумской области.

Только что мы дали сообщение: начался очень большой пожар".

Детали: Живицкий призвал жителей Тростянца закрыть окна, ведь может быть значительное задымление.

А также призвал находиться граждан в укрытиях, поскольку в Тростянце продолжаются уличные бои и проходят артиллерийские обстрелы.

Темы: Сумская областьвойнапожар
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