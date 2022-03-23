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Росія спробує силою придушити протести українців – британська розвідка

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 01:52
ФОТО ЧИТАЧА "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ"

Розвідка Великобританії припускає, що Росія насильно придушить протести мирного населення на окупованих територіях України.

Джерело: Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки

Дослівно: "Українське мирне населення в окупованих Росією містах продовжує протестувати проти російського контролю".

"Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися".

Деталі: Проте, за даними розвідки, Росія, ймовірно, відповість за свої невдачі насильницькими та примусовими заходами і спробує придушити спротив українського населення.

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Теми: Велика БританіяРосіявійнаУкраїна
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