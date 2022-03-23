Россия попытается силой подавить протесты украинцев – британская разведка

Разведка Великобритании предполагает, что Россия насильственно подавит протесты мирного населения на оккупированных территориях Украины.

Источник: Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки

Дословно: "Украинское мирное население в оккупированных Россией городах продолжает протестовать против российского контроля".

"Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились".

Детали: Однако, по данным разведки, Россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными и принудительными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.