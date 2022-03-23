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Россия попытается силой подавить протесты украинцев – британская разведка

Ольга ГлущенкоСреда, 23 марта 2022, 00:52
Россия попытается силой подавить протесты украинцев – британская разведка
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЫ"

Разведка Великобритании предполагает, что Россия насильственно подавит протесты мирного населения на оккупированных территориях Украины.

Источник: Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки

Дословно: "Украинское мирное население в оккупированных Россией городах продолжает протестовать против российского контроля".

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"Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились".

Детали: Однако, по данным разведки, Россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными и принудительными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.

Темы: ВеликобританияРосcиявойнаУкраина
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