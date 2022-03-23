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Росіяни в Бердянську викрали депутата від ОПЗЖ, його підприємства зупинили роботу

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 02:20
Пономарьов, фото: ОПЗЖ

У Бердянську підприємства зупинили роботу на знак протесту проти викрадення загарбниками бізнесмена і народного депутата від ОПЗЖ Олександр Пономарьов.

Джерело: Телеграм-канал штабу Бердянського виконкому

Дослівно: "Вдень 20 березня народний депутат працював у гуманітарному штабі, допомогав у місцях розселення біженців. Як завжди допомагав засобами, технікою та ресурсами рідному місту.

Після цього зв'язок із ним обірвався. Наразі його утримують російські військові. Жодної інформації про його стан та місце знаходження немає".

Деталі: На знак протесту проти викрадення Пономарьов роботу зупинили підприємства, до створення яких мав стосунок нардеп.

"Підприємство AZMOL BP висловлює свою підтримку народному депутату України Олександру Пономарьову і заявляє про зупинку виробництва, доки він не буде відпущений на волю військами РФ", – ідеться в заяві бердянського заводу.

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