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Росіяни в Бердянську викрали депутата від ОПЗЖ, його підприємства зупинили роботу

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 01:20
Росіяни в Бердянську викрали депутата від ОПЗЖ, його підприємства зупинили роботу
Пономарьов, фото: ОПЗЖ

У Бердянську підприємства зупинили роботу на знак протесту проти викрадення загарбниками бізнесмена і народного депутата від ОПЗЖ Олександр Пономарьов.

Джерело: Телеграм-канал штабу Бердянського виконкому

Дослівно: "Вдень 20 березня народний депутат працював у гуманітарному штабі, допомогав у місцях розселення біженців. Як завжди допомагав засобами, технікою та ресурсами рідному місту.

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Після цього зв'язок із ним обірвався. Наразі його утримують російські військові. Жодної інформації про його стан та місце знаходження немає".

Деталі: На знак протесту проти викрадення Пономарьов роботу зупинили підприємства, до створення яких мав стосунок нардеп.

"Підприємство AZMOL BP висловлює свою підтримку народному депутату України Олександру Пономарьову і заявляє про зупинку виробництва, доки він не буде відпущений на волю військами РФ", – ідеться в заяві бердянського заводу.

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