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Россияне в Бердянске похитили депутата от ОПЗЖ, его предприятия остановили работу

Ольга ГлущенкоСреда, 23 марта 2022, 01:20
Россияне в Бердянске похитили депутата от ОПЗЖ, его предприятия остановили работу
Пономарьов, фото: ОПЗЖ

В Бердянске предприятия остановили работу в знак протеста против похищения захватчиками бизнесмена и народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева.

Источник: Телеграмм-канал штаба Бердянского исполкома

Дословно: "Днем 20 марта народный депутат работал в гуманитарном штабе, помогал в местах расселения беженцев. Как всегда помогал средствами, техникой и ресурсами родному городу".

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После этого связь с ним оборвалась. Пока его удерживают российские военные. Никакой информации о его состоянии и местонахождении нет".

Детали: В знак протеста против похищения Пономарев работу остановили предприятия, к созданию которых имел отношение нардеп.

"Предприятие AZMOL BP выражает свою поддержку народному депутату Украины Александру Пономареву и заявляет об остановке производства, пока он не будет отпущен на свободу войсками РФ", – говорится в заявлении бердянского завода.

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