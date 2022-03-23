Графік евакуаційних потягів на 23 березня
Середа, 23 березня 2022, 03:01
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 23 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуаційні потяги 23 березня будуть курсувати з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Одеси.
Зокрема призначені такі рейси:
Київ, вокзал Дарниця
08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
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Харків
08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;
16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.