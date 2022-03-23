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Графік евакуаційних потягів на 23 березня

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 03:01
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 23 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуаційні потяги 23 березня будуть курсувати з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, Одеси.

Зокрема призначені такі рейси:

Київ, вокзал Дарниця

08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

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Харків

08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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