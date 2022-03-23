График эвакуационных поездов на 23 марта
Среда, 23 марта 2022, 02:01
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 23 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: Эвакуационные поезда 23 марта будут курсировать из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Одессы.
Реклама:
В частности, назначены следующие рейсы:
Киев, вокзал Дарница
08:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
ВИДЕО ДНЯ
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков
08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр
20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск
13:00 – №279/278 Краматорск – Львов;
16:00 – №285/284 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.