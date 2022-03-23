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График эвакуационных поездов на 23 марта

Ольга ГлущенкоСреда, 23 марта 2022, 02:01
График эвакуационных поездов на 23 марта
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 23 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: Эвакуационные поезда 23 марта будут курсировать из Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, Одессы.

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В частности, назначены следующие рейсы:

Киев, вокзал Дарница

08:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

ВИДЕО ДНЯ

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков

08:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

13:00 – №279/278 Краматорск – Львов;

16:00 – №285/284 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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