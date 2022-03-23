Блінкен і Столтенберг обговорили укріплення східного флангу НАТО

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен і Генсек НАТО Єнс Столтенберг провели розмову про укріплення східного флангу НАТО і відповідь Росії на вторгнення в Україну.

Джерело: повідомлення Держдепу

Дослівно: "Державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про поточні зусилля щодо укріплення східного флангу НАТО та підготовку до позачергового саміту НАТО 24 березня".

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Деталі: У повідомленні йдеться про те, що Столтенберг "підтвердив необхідність сильної та єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України та привітав поточну роботу щодо посилення стримування та оборони НАТО".

У свою чергу Блінкен "підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України" на тлі вторгнення РФ.

Вони також обговорили значну гуманітарну та безпеку допомогу, яку союзники НАТО надають Україні.