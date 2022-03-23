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Блінкен і Столтенберг обговорили укріплення східного флангу НАТО

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 03:54
фото: Getty Images

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен і Генсек НАТО Єнс Столтенберг провели розмову про укріплення східного флангу НАТО і відповідь Росії на вторгнення в Україну.

Джерело: повідомлення Держдепу

Дослівно: "Державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про поточні зусилля щодо укріплення східного флангу НАТО та підготовку до позачергового саміту НАТО 24 березня".

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що Столтенберг "підтвердив необхідність сильної та єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України та привітав поточну роботу щодо посилення стримування та оборони НАТО".

У свою чергу Блінкен "підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України" на тлі вторгнення РФ.

Вони також обговорили значну гуманітарну та безпеку допомогу, яку союзники НАТО надають Україні.

Теми: СШАНАТОвійна
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