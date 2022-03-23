Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен і Столтенберг обговорили укріплення східного флангу НАТО

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 02:54
Блінкен і Столтенберг обговорили укріплення східного флангу НАТО
фото: Getty Images

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен і Генсек НАТО Єнс Столтенберг провели розмову про укріплення східного флангу НАТО і відповідь Росії на вторгнення в Україну.

Джерело: повідомлення Держдепу

Дослівно: "Державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про поточні зусилля щодо укріплення східного флангу НАТО та підготовку до позачергового саміту НАТО 24 березня".

Реклама:

Деталі: У повідомленні йдеться про те, що Столтенберг "підтвердив необхідність сильної та єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України та привітав поточну роботу щодо посилення стримування та оборони НАТО".

У свою чергу Блінкен "підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України" на тлі вторгнення РФ.

Вони також обговорили значну гуманітарну та безпеку допомогу, яку союзники НАТО надають Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАНАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: