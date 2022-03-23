Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен и Генсек НАТО Йенс Столтенберг провели разговор об укреплении восточного фланга НАТО и ответе России на вторжение в Украину.
Источник: сообщение Госдепа
Дословно: "Государственный секретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о текущих усилиях по укреплению восточного фланга НАТО и подготовке к внеочередному саммиту НАТО 24 марта".
Детали: В сообщении говорится, что Столтенберг "подтвердил необходимость сильного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущую работу по усилению сдерживания и обороны НАТО".
В свою очередь, Блинкен "подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины" на фоне вторжения РФ.
Они также обсудили значительную гуманитарную и безопасность помощи, которую союзники НАТО оказывают Украине.