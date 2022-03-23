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ЗМІ: Захід подумує над виключенням Росії з G20

Анастасія КалатурСереда, 23 березня 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

США та союзники оцінюють, чи може Росія лишатися в групі країн найбільших економік світу (G20) – втім, процедури позбавлення РФ членства в G20 немає.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Штати планують проконсультуватися зі своїми союзниками, перш ніж робити будь-які заяви.

Джерело в Євросоюзі підтвердило обговорення статусу Росії на майбутніх зустрічах G20.

Наразі в G20 головує Індонезія, і, як повідомляється,  "Індонезії дуже чітко дали зрозуміти, що присутність Росії на майбутніх зустрічах буде дуже проблематичною для європейських країн". Зазначається, що деякі країни імовірно пропустять цьогорічні зустрічі G20.

Вірогідно, що будь-яка спроба повністю виключити Росію буде ветована іншими членами G20, до якої входять Китай, Індія, Саудівська Аравія.

Представник однієї з країн-членів G20 в Азії сказав, що  процедури позбавлення Росії членства в G20 просто немає, і таким чином Росію неможливо виключити з G20, якщо Москва сама не прийме такого  рішення.

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G20 є ключовою міжнародною платформою для координації всього - від дій по боротьбі зі зміною клімату до транскордонного боргу. Джерело повідомило, що "якщо Росія залишиться членом, вона (G20) стане менш корисною організацією".

Раніше  Польща заявила, що запропонувала торговим чиновникам США замінити Росію у   G20, і що ця пропозиція отримала "позитивну відповідь".

Теми: СШАРосія
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