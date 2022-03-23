СМИ: Запад подумывает над исключением России из G20

США и союзники оценивают, может ли Россия оставаться в группе стран крупнейших экономик мира (G20) – впрочем, процедуры лишения РФ членства в G20 нет.

Источник: источники Reuters

Детали: Штаты планируют проконсультироваться со своими союзниками, прежде чем делать какие-либо заявления.

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Источник в Евросоюзе подтвердил обсуждение статуса России на предстоящих встречах G20.

Сейчас в G20 председательствует Индонезия, и, как сообщается, "Индонезии очень четко дали понять, что присутствие России на будущих встречах будет очень проблематичным для европейских стран". Отмечается, что некоторые страны, вероятно, пропустят нынешние встречи G20.

Вероятно, что любая попытка полностью исключить Россию будет ветирована другими членами G20, в которую входят Китай, Индия, Саудовская Аравия.

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Представитель одной из стран-членов G20 в Азии сказал, что процедуры лишения России членства в G20 просто нет, и таким образом Россию невозможно исключить из G20, если Москва сама не примет такого решения.

G20 является ключевой международной платформой для координации всего - от действий по борьбе с изменением климата к трансграничному долгу. Источник сообщил, что "если Россия останется членом, она (G20) станет менее полезной организацией".

Ранее Польша заявила, что предложила торговым чиновникам США заменить Россию в G20, и что это предложение получило "положительный ответ".