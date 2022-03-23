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В Україні запроваджено контроль за зростанням цін на соціально значимі товари

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 04:39
фото: Getty Images

Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значимі товари, серед яких продукти харчування, пальне, лікарські засоби.

Джерело: повідомлення Держпродспоживслужби

Дослівно: "З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг".

"З урахуванням складності часу Держпродспоживслужба закликає суб’єктів господарювання не допускати необґрунтоване підвищення цін на товари, які мають істотну соціальну значущість для населення у період воєнного стану в країні".

Деталі: До переліку таких товарів увійшло близько 30 видів продукції, серед яких – хліб, макаронні вироби, м'ясо, цукор, олія, деякі овочі, молочні продукти.

Крім продуктів, список включає в себе пальне для транспорту і деякі лікарські засоби.

З повним переліком товарів можна ознайомитися тут.

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Теми: цінивійна
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