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В Україні запроваджено контроль за зростанням цін на соціально значимі товари

Ольга Глущенко Середа, 23 березня 2022, 03:39
В Україні запроваджено контроль за зростанням цін на соціально значимі товари
фото: Getty Images

Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значимі товари, серед яких продукти харчування, пальне, лікарські засоби.

Джерело: повідомлення Держпродспоживслужби

Дослівно: "З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг".

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"З урахуванням складності часу Держпродспоживслужба закликає суб’єктів господарювання не допускати необґрунтоване підвищення цін на товари, які мають істотну соціальну значущість для населення у період воєнного стану в країні".

Деталі: До переліку таких товарів увійшло близько 30 видів продукції, серед яких – хліб, макаронні вироби, м'ясо, цукор, олія, деякі овочі, молочні продукти.

Крім продуктів, список включає в себе пальне для транспорту і деякі лікарські засоби.

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З повним переліком товарів можна ознайомитися тут.

Теми: цінивійна
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