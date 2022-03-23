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В Украине введен контроль за ростом цен на социально значимые товары

Ольга ГлущенкоСреда, 23 марта 2022, 03:39
В Украине введен контроль за ростом цен на социально значимые товары
фото: Getty Images

Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, среди которых продукты питания, горючее, лекарственные средства.

Источник: сообщение Госпотребслужбы

Дословно: "С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля установления субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг".

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"С учетом сложности времени Госпродслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованное повышение цен на товары, имеющие существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране".

Детали: В перечень таких товаров вошли около 30 видов продукции, среди которых – хлеб, макаронные изделия, мясо, сахар, растительное масло, некоторые овощи, молочные продукты.

Помимо продуктов, список включает в себя горючее для транспорта и некоторые лекарственные средства.

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С полным перечнем товаров можно ознакомиться здесь.

Темы: ценывойна
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