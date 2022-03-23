В Украине введен контроль за ростом цен на социально значимые товары

Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, среди которых продукты питания, горючее, лекарственные средства.

Источник: сообщение Госпотребслужбы

Дословно: "С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля установления субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг".

"С учетом сложности времени Госпродслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованное повышение цен на товары, имеющие существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране".

Детали: В перечень таких товаров вошли около 30 видов продукции, среди которых – хлеб, макаронные изделия, мясо, сахар, растительное масло, некоторые овощи, молочные продукты.

Помимо продуктов, список включает в себя горючее для транспорта и некоторые лекарственные средства.

С полным перечнем товаров можно ознакомиться здесь.