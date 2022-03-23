Вселенський патріарх приїде в Польщу підтримати українців
Середа, 23 березня 2022, 05:02
Вселенський патріарх Варфоломій прибуде в Польщу, аби підтримати українців.
Джерело: голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох
Деталі: Кумох подякував Варфоломію за те, що той прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди і "без зволікань" прибуде в Польщу для підтримки українців.
Також Кумох зазначив, що візит запланований на кінець березня.
Bardzo dziękujemy Jego Świątobliwości Patriarsze Ekumenicznemu Bartłomiejowi za przyjęcie zaproszenia @AndrzejDuda , natychmiastową gotowość do wizyty w Polsce i wsparcie dla naszych 🇺🇦 braci. Spodziewamy się dostojnego Gościa pod koniec marca. Brawo @PLinIstanbul @PLinTurkey ! pic.twitter.com/8mkCgI0LwA— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) March 22, 2022