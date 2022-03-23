Вселенський патріарх приїде в Польщу підтримати українців

Вселенський патріарх Варфоломій прибуде в Польщу, аби підтримати українців.

Джерело: голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох

Деталі: Кумох подякував Варфоломію за те, що той прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди і "без зволікань" прибуде в Польщу для підтримки українців.

Також Кумох зазначив, що візит запланований на кінець березня.