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Вселенський патріарх приїде в Польщу підтримати українців

Середа, 23 березня 2022, 05:02
ФОТО: GETTY IMAGES

Вселенський патріарх Варфоломій прибуде в Польщу, аби підтримати українців.

Джерело: голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох

Деталі: Кумох подякував Варфоломію за те, що той прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди і "без зволікань" прибуде в Польщу для підтримки українців.

Також Кумох зазначив, що візит запланований на кінець березня.

Теми: церкваПольщаукраїнці
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