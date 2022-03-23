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Вселенский патриарх приедет в Польшу поддержать украинцев

Среда, 23 марта 2022, 05:02
ФОТО: GETTY IMAGES

Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Польшу, чтобы поддержать украинцев.

Источник: глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох

Детали: Кумох поблагодарил Варфоломея за то, что тот принял приглашение президента Польши Анджея Дуды и "без промедлений" прибудет в Польшу для поддержки украинцев.

Также Кумох отметил, что визит запланирован на конец марта.

Темы: церковьПольшаукраинцы
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