Вселенский патриарх приедет в Польшу поддержать украинцев
Среда, 23 марта 2022, 05:02
Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Польшу, чтобы поддержать украинцев.
Источник: глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох
Детали: Кумох поблагодарил Варфоломея за то, что тот принял приглашение президента Польши Анджея Дуды и "без промедлений" прибудет в Польшу для поддержки украинцев.
Также Кумох отметил, что визит запланирован на конец марта.
Bardzo dziękujemy Jego Świątobliwości Patriarsze Ekumenicznemu Bartłomiejowi za przyjęcie zaproszenia @AndrzejDuda , natychmiastową gotowość do wizyty w Polsce i wsparcie dla naszych 🇺🇦 braci. Spodziewamy się dostojnego Gościa pod koniec marca. Brawo @PLinIstanbul @PLinTurkey ! pic.twitter.com/8mkCgI0LwA— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) March 22, 2022