Вселенский патриарх приедет в Польшу поддержать украинцев

Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Польшу, чтобы поддержать украинцев.

Источник: глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох

Детали: Кумох поблагодарил Варфоломея за то, что тот принял приглашение президента Польши Анджея Дуды и "без промедлений" прибудет в Польшу для поддержки украинцев.

Также Кумох отметил, что визит запланирован на конец марта.