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В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову

Середа, 23 березня 2022, 05:13
В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову
Скабєєва, фото: Вести.ру

Прокуратура і поліція України оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України кремлівським пропагандистам Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову.

Джерело: генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, кіберполіція

Пряма мова Венедіктової: "Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус – підозрювані".

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Деталі: Головним рупорам Кремля – Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову – за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі.

"Співробітники кіберполіції виявили відеоматеріали загальною тривалістю більше 40 годин, на яких є висловлювання вказаних осіб щодо виправдання військової агресії проти українського народу, ганебного викривлення фактів у новинних матеріалах та приховування військових злочинів РФ відносно мирних громадян України, повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади", – ідеться в повідомленні кіберполіції.

Працівники кіберполіції опрацювали всі наявні відкриті джерела інформації та зібрали доказову базу.

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Слідчі дії тривають.

Теми: РосіяКиселевпрокуратураполіція
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