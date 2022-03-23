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В Украине объявили подозрения российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

Среда, 23 марта 2022, 06:13
Скабеева, фото: Вести.ру

Прокуратура и полиция Украины объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины кремлевским пропагандистам Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву.

Источник: генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, киберполиция

Прямая речь Венедиктовой: "Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые".

Детали: Главным рупорам Кремля – Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву – по украинскому законодательству может грозить пожизненное лишение свободы.

"Сотрудники киберполиции обнаружили видеоматериалы общей продолжительностью более 40 часов, на которых есть высказывания указанных лиц по поводу оправдания военной агрессии против украинского народа, позорного искажения фактов в новостных материалах и сокрытия военных преступлений РФ в отношении мирных граждан Украины, свержения конституционного строя в Украине и захвата власти", – говорится в сообщении киберполиции.

Работники киберполиции проработали все открытые источники информации и собрали доказательную базу.

Следственные действия продолжаются.

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Темы: РосcияКисельовпрокуратураполиция
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