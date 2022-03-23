Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине объявили подозрения российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

Среда, 23 марта 2022, 05:13
В Украине объявили подозрения российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву
Скабеева, фото: Вести.ру

Прокуратура и полиция Украины объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины кремлевским пропагандистам Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву.

Источник: генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, киберполиция

Прямая речь Венедиктовой: "Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые".

Реклама:

Детали: Главным рупорам Кремля – Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву – по украинскому законодательству может грозить пожизненное лишение свободы.

"Сотрудники киберполиции обнаружили видеоматериалы общей продолжительностью более 40 часов, на которых есть высказывания указанных лиц по поводу оправдания военной агрессии против украинского народа, позорного искажения фактов в новостных материалах и сокрытия военных преступлений РФ в отношении мирных граждан Украины, свержения конституционного строя в Украине и захвата власти", – говорится в сообщении киберполиции.

Работники киберполиции проработали все открытые источники информации и собрали доказательную базу.

ВИДЕО ДНЯ

Следственные действия продолжаются.

Темы: РосcияКисельовпрокуратураполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России
В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ
Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
Последние новости
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
Все новости...
Реклама: