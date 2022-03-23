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Єврокомісія: Розв'язана Кремлем війна загрожує продовольчій безпеці у всьому світі

Анастасія КалатурСереда, 23 березня 2022, 06:34

Розв'язана Росією війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.

Джерело: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Європейському гуманітарному форумі, яку цитує CNN

Пряма мова: "Наслідки агресії президента Росії Володимира Путіна проти України виходять  далеко за межі Європи… Оскільки гуманітарні потреби вже досягли рекордно високого рівня, розв'язана Кремлем війна загрожує продовольчій безпеці у всьому світі".

Деталі: Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС до 2024 року виділить 2,5 мільярда євро на вирішення проблеми нестачі продовольства у світі. Це допоможе регіонам, які найбільше постраждали від відсутності продовольчої безпеки. Також ЄС вживе спеціальних заходів щодо збільшення виробництва харчів в Європі.

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Теми: ЄСРосіявійна
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