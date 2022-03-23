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Еврокомиссия: Развязанная Кремлем война грозит продовольственной безопасности во всем мире

Анастасия КалатурСреда, 23 марта 2022, 06:34

Развязанная Россией война в Украине грозит продовольственной безопасности во всем мире.

Источник: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Европейском гуманитарном форуме, которую цитирует CNN

Прямая речь: "Последствия агрессии президента России Владимира Путина против Украины выходят далеко за пределы Европы… Поскольку гуманитарные потребности уже достигли рекордно высокого уровня, развязанная Кремлем война угрожает продовольственной безопасности во всем мире".

Детали: Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС к 2024 году выделит 2,5 миллиарда евро на решение проблемы нехватки продовольствия в мире. Это поможет регионам, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности. Также ЕС примет специальные меры по увеличению производства продуктов питания в Европе.

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Темы: ЕСРосcиявойна
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