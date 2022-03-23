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Еврокомиссия: Развязанная Кремлем война грозит продовольственной безопасности во всем мире

Анастасия КалатурСреда, 23 марта 2022, 05:34

Развязанная Россией война в Украине грозит продовольственной безопасности во всем мире.

Источник: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Европейском гуманитарном форуме, которую цитирует CNN

Прямая речь: "Последствия агрессии президента России Владимира Путина против Украины выходят далеко за пределы Европы… Поскольку гуманитарные потребности уже достигли рекордно высокого уровня, развязанная Кремлем война угрожает продовольственной безопасности во всем мире".

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Детали: Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС к 2024 году выделит 2,5 миллиарда евро на решение проблемы нехватки продовольствия в мире. Это поможет регионам, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности. Также ЕС примет специальные меры по увеличению производства продуктов питания в Европе.

Темы: ЕСРосcиявойна
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