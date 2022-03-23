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ЗМІ: Влада США готує законопроєкт, що заблокує золотий резерв Росії

Анастасія КалатурСереда, 23 березня 2022, 06:44
ФОТО: GETTY

Посадовці США готують законопроєкт, що заблокує золоті резерви Росії приблизно на $132 млрд.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Axios

Деталі: Міністр фінансів США Джанет Йеллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроєкт.

Законопроєкт передбачає застосування санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів ЦБ Росії. Вони також підпадуть під санкції, якщо продаватимуть золото фізично чи електронним способом у Росії.

За словами одного із сенаторів, цей законопроєкт може бути ухвалений вже цього тижня.

Раніше двопартійна група законодавців у нижній палаті Конгресу подала аналогічний законопроект.

Президент США Джо Байден також має повноваження запроваджувати такі санкції незалежно від Конгресу.

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Теми: РосіясанкціїСША
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