СМИ: Власти США готовят законопроект, заблокирующий золотой резерв России
Чиновники США готовят законопроект, заблокирующий золотые резервы России примерно на $132 млрд.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Axios
Детали: Министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект.
Законопроект предусматривает применение санкций в отношении любых американских организаций, сознательно совершающих операции с золотом или транспортирующих его из запасов ЦБ России. Они также подвергнутся санкциям, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.
По словам одного из сенаторов, этот законопроект может быть принят уже на этой неделе.
Ранее двухпартийная группа законодателей в нижней палате Конгресса представила аналогичный законопроект.
Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции вне зависимости от Конгресса.
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