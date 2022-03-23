СМИ: Власти США готовят законопроект, заблокирующий золотой резерв России

Чиновники США готовят законопроект, заблокирующий золотые резервы России примерно на $132 млрд.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Axios

Детали: Министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект.

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Законопроект предусматривает применение санкций в отношении любых американских организаций, сознательно совершающих операции с золотом или транспортирующих его из запасов ЦБ России. Они также подвергнутся санкциям, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.

По словам одного из сенаторов, этот законопроект может быть принят уже на этой неделе.

Ранее двухпартийная группа законодателей в нижней палате Конгресса представила аналогичный законопроект.

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Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции вне зависимости от Конгресса.