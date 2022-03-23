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Захід закрив Росії доступ до своїх метеорологічних даних

"Європейська правда"Середа, 23 березня 2022, 07:44

Основний постачальник метеорологічних даних від західних та інших урядів призупинив співпрацю з Росією у вівторок, ставши останнім погодним агентством, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення РФ в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Військові експерти заявили, що дані, які включають майже миттєві вимірювання швидкості та напрямку вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними для планування атаки з використанням біологічної або хімічної зброї в Україні.

Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT), міжурядова організація, що базується в Німеччині, повідомила Reuters, що спеціальна рада держав-членів зібралася у вівторок вранці і вирішила негайно призупинити дію ліцензій російських користувачів і призупинити двосторонню угоду про співпрацю з провідним метеорологічним агентством Росії, включаючи весь обмін даними та навчальні заходи.

Речник EUMETSAT відмовився розповісти, що стало причиною такого рішення.

Вашингтон і його союзники попередили, що Москва може планувати застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні. Але дані про погоду з деяких країн, включаючи Сполучені Штати та Великобританію, продовжували надходити до російських агентств через канали EUMETSAT. Щонайменше три інші організації в Європі припинили обмін даними з Росією після її вторгнення в Україну 24 лютого.

EUMETSAT керує технічною інфраструктурою, яка дозволяє розповсюджувати дані з численних супутників, у деяких випадках майже миттєво

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До рішення у вівторок EUMETSAT заявив, що припинив надсилання даних із супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівками Європейської комісії, але продовжував передавати інформацію з інших європейських супутників цим двом країнам, а також метеорологічні спостереження від урядів по всьому світу.

Теми: РосіяпогодаЗахідЄС
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